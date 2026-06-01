Montesquieu-Volvestre

SPECTACLES FAMILIALES

CHATEAU DE PALAYS Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Deux spectacles sont proposés pour les familles le dimanche 28 juin.

Ces représentations font partie de la programmation

des Journées Du Design !

Spectacles proposés par l’association Le Petit Perchoir en partenariat avec le château de Palays. 5 .

CHATEAU DE PALAYS Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 25 09 06 97 lepetitperchoir@ecomail.fr

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English :

Two family-friendly shows are scheduled for Sunday, June 28.

These performances are part of the

Journées Du Design program!

L’événement SPECTACLES FAMILIALES Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE