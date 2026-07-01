Plateau stand-up, Le Bacchus, Rennes
jeudi 26 novembre 2026 · Le Bacchus · Rennes
Informations pratiques
Plateau stand-up 26 – 29 novembre Le Bacchus Ille-et-Vilaine
Tarifs : 23€ et 17€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T21:00:00+01:00 – 2026-11-26T22:15:00+01:00
Fin : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:15:00+01:00
Venez rire avec nous et découvrir trois humoristes du stand-up aux univers bien différents les uns des autres dans un plateau d’humour bien déjanté.
Mathieu Rochet :
Mathieu Rochet propose un humour tranquillement barré. Un heureux mélange de standup, d’impro et de storytelling qui permet à Rochet de proposer un spectacle inédit à chaque représentation. ici, l’humour noir est tendre, la folie douce, et les silences montés en neige
Poulet de feu :
Déjà tombée d’un vélo à l’arrêt, Poulet de feu (phénix était pris) a abandonné une brillante carrière de cycliste pour se lancer dans l’humour.
Julien Ville :
Julien nous parle d’émotions, de vulnérabilité et de virilité, sans filtre. Anecdotes personnelles, regard sincère et humour direct : Un stand-up drôle, touchant et profondément humain.
Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8203-plateau-humour-novembre-2026.html »}]
Julien Ville, Mathieu Rochet et Poulet de feuse partageront la scène du Bacchus stand-up café théâtre
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