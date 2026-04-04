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PLEASE LE MAKEDA Marseille

PLEASE LE MAKEDA Marseille

PLEASE LE MAKEDA Marseille samedi 13 février 2027.

Lieu : LE MAKEDA

Adresse : 103 RUE FERRARI

Ville : 13005 Marseille

Département : 13

Début : 2027-02-13

Fin : 2027-02-13

Heure de début : 20:00

PLEASE Début : 2027-02-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE MAKEDA 103 RUE FERRARI 13005 Marseille 13

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