PLEASURE, Ateliers Frappaz, Villeurbanne
PLEASURE, Ateliers Frappaz, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
PLEASURE Samedi 20 juin, 22h30 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T22:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T22:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:30:00+02:00
Une entité – la InConey Island Society –, trois artistes libres, quatre jours pour créer, pour vivre sans temps mort et jouir sans entraves. Résultat : une performance qui réinterroge les mutations du plaisir et convoque des images fortes, du sideshow et du texte. Ici, on ne définit rien, on éprouve tout.
À partir de 16 ans
Création
Coproduction des Ateliers Frappaz
Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Une performance qui réinterroge les mutations du plaisir et convoque des images fortes, du sideshow et du texte. Ici, on ne définit rien, on éprouve tout.
© Otomo De Manuel
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