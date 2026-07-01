Plein Air au Bel Air Mulhouse

Informations pratiques

Mulhouse

Plein Air au Bel Air

31 rue Fénélon Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-27 19:00:00

fin : 2026-08-01 23:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Pour sa 30e édition, le Cinéma Bel Air vous invite à vivre six soirées exceptionnelles de cinéma en plein air. Chaque soirée sera rythmée par un film projeté en plein air, accompagné d’un concert et d’un repas en lien avec la thématique du film. Réservation impérative en ligne sur Helloasso (lien et plus d’informations sur www.cinebelair.org)

Pour sa 30e édition, le Cinéma Bel Air vous invite à vivre six soirées exceptionnelles de cinéma en plein air.

Chaque soirée sera rythmée par un film projeté en plein air, accompagné d’un concert et d’un repas en lien avec la thématique du film. Une belle manière de prolonger la magie du cinéma par la musique et les saveurs !

Que vous soyez cinéphile, amateur de découvertes culturelles ou simplement en quête de belles soirées d’été, le festival Plein Air au Bel Air est un rendez-vous incontournable de la saison estivale mulhousienne.

Le site ouvre à 19h, repas sur réservation à 19h30, concert à 20h50 et projection de film à 22h.

Programme 2026

– 27 juillet Solaris Great Confusion (Concert indie folk), Sainte-Marie-aux-Mines (film), couscous (repas à réserver à l’avance)

– 28 juillet One Way (Concert rock blues 70s), La Corde au cou (film), american barbecue (repas à réserver à l’avance)

– 29 juillet Panda Drumaschine (concert électro acid rock), Le Corset (film), Frichti beauceron (repas à réserver à l’avance)

– 30 juillet Nadejda (concert rock), Plus fort que moi (film), Scottish meatbread et compagnie végétale (repas à réserver à l’avance)

– 31 juillet La radicale (concert hip hop jazz), Une affaire de famille (film), Nippon ramen (repas à réserver à l’avance)

– 1er août Bradley’s (concert rock), Perépolis (film), Mezzés persans (repas à réserver à l’avance) .

31 rue Fénélon Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 60 48 99 cinebelair@wanadoo.fr

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English :

For its 30th edition, Cinéma Bel Air invites you to enjoy six exceptional evenings of outdoor cinema. Each evening will feature an outdoor film screening, accompanied by a concert and a meal themed around the film. Online reservations are required via Helloasso (link and more information at www.cinebelair.org)

L’événement Plein Air au Bel Air Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace