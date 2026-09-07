Plein feu, cabaret extraordinaire, La Coupole, Saint-Loubès

Informations pratiques

Plein feu, cabaret extraordinaire Vendredi 16 octobre, 20h30 La Coupole Gironde

de 17 à 28€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Après plus de 200 dates de tournée et de salves d’applaudissements, Le Cabaret Extraordinaire revient avec un tout nouveau show au nom évocateur de « Plein Feu ».

Plein Feu, c’est un tourbillon de surprises, d’émotions et de performances virtuoses, de chanteurs, musiciens, acrobates et comédiens.

Tour à tour romanesque, burlesque et poétique, ce spectacle célèbre l’euphorie, la tendresse et l’autodérision. La signature de cette troupe d’artistes inclassables : une mise en scène ciselée et un subtil équilibre entre grâce et folie, où le beau flirte avec l’absurde. Un spectacle incandescent, à l’image de cette tribu hors norme à l’élégance inimitable.

« étourdissant, complètement barré » Le Canard Enchaîné

« Une superbe création collective qui ravira aussi bien petits et grands » Le Monde

« à un tel niveau, la dinguerie devient un art horloger » Médiapart

« On en prend plein la vue… plein la vie ! » Les Trois Coups

« Sous le fouet de la diva madrilène sensuelle mais caustique, toute la troupe se met en branle et fait se tordre de rire le public. » Le Figaro

La Coupole 36 chemin de Nice, 33450 Saint-Loubes Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/programmation/plein-feu/ »}]

Avec sa folie, sa bonne humeur et son florilège d’artistes interlopes chanteurs acrobates et musiciens, ce nouvel opus promet surprises et émerveillements… cabaret extraordinaire

la coupole