Pleins feux sur nos vitraux ils racontent de belles histoires !

Jardin sud de la collégiale Notre-Dame des Andelys Avenue du général de Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

A la nuit tombante, les vitraux seront éclairés de l’intérieur. Pour le public, à l’extérieur, la collégiale entière apparaitra comme une grande lanterne à la taille du bâtiment. Des tentes sont prévues en cas de mauvais temps.

On pourra suivre les épisodes, de la vie de Saint-Pierre, de Sainte-Clotilde et de la Vierge, observer les forêts d’émeraudes, les palais et les tourelles qui illustrent l’imaginaire du XVIème siècle. Des membres de l’association seront présents pour vous donner les explications sur les vitraux.

Un concert aura lieu le vendredi soir avec de jeunes artistes locaux. .

Jardin sud de la collégiale Notre-Dame des Andelys Avenue du général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie amisdupatrimoinedesandelys@gmail.com

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L’événement Pleins feux sur nos vitraux ils racontent de belles histoires ! Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure