Pling Klang, La Barakason, Rezé

Informations pratiques

Pling Klang 12 et 13 mai 2027 La Barakason Loire-Atlantique

De 6€ à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-12T20:00:00+02:00 – 2027-05-12T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-13T20:00:00+02:00 – 2027-05-13T21:30:00+02:00

Sur scène, Mathieu Despoisse et Étienne Manceau s’attaquent à la mécanique amoureuse avec humour et acrobatie. Entre manipulation d’objets, jonglage et situations absurdes, ils bricolent, dérapent, s’emmêlent, et tentent, tant bien que mal, de faire tenir l’ensemble. Ça grince, ça craque, ça fait rire… et ça touche juste. Un spectacle jubilatoire sur l’amour, ses trajectoires et ses (re)montages improbables.

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/pling-klang/ »}] La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

Et si le couple était un meuble en kit ? Visser, assembler, ajuster… Et parfois tout démonter. Avec Pling Klang, le couple devient un terrain de jeu aussi drôle que fragile.

Albin Bousquet