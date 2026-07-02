Pling Klang, Salle Étoile de Jade, Saint-Brévin-les-Pins

Informations pratiques

Pling Klang Dimanche 17 janvier 2027, 15h00 Salle Étoile de Jade Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-17T15:00:00+01:00 – 2027-01-17T16:10:00+01:00

Fin : 2027-01-17T15:00:00+01:00 – 2027-01-17T16:10:00+01:00

Monter en couple un meuble en kit : banal ? Pas tant ! Étienne Manceau et Mathieu Despoisse transforment ce défi intime en terrain de jeu acrobatique, en matière à penser la mécanique du couple amoureux, entre bricolage, humour et confidences.

Se prendre les pieds dans les vis qui roulent, se prendre la tête dans les notices qui résistent, on connaît. Étienne Manceau et Mathieu Despoisse ont un seul but : monter cette étagère IKEA et l’accrocher au mur. Du rire, du clash, jusqu’au rabibochage, ils interrogent le couple comme invention sociale et la masculinité comme construction. En combinant cirque minimaliste et performance débordante, acrobatie et manipulation d’objets, le malicieux duo bricole, déconstruit quelques normes, et recolle des morceaux épars de son histoire. Ces deux hommes se livrent sans filtre et plongent le public dans une comédie domestique décapante.

Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens, Saint-Brévin-les-Pins Saint-Brévin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/pling-klang-17012027-1400 »}]

Mathieu Despoisse – Étienne Manceau Cirque En tournée en Loire-Atlantique