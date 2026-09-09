Plongée dans la piscine Jean Zay : retour de chantier, Piscine Jean Zay, Bordeaux
jeudi 10 septembre 2026 · Piscine Jean Zay · Bordeaux
Informations pratiques
Plongée dans la piscine Jean Zay : retour de chantier 10 septembre et 8 octobre Piscine Jean Zay Gironde
Gratuit, réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T15:30:00+02:00 – 2026-10-08T16:30:00+02:00
La mue de la piscine Stéhélin, rebaptisée piscine Jean-Zay, est tout fraîchement finalisée à Caudéran. Bassin nordique, matériaux biosourcés, béton de terre, réflexion énergétique globale… Un renouveau complet et respectueux de l’environnement à découvrir sans modération.
Jeudi 10 septembre et 8 octobre à 14h et 15h30
Rdv 200-288 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Piscine Jean Zay 200-288 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/plongee-dans-la-piscine-jean-zay-2 »}]
La mue de la piscine Stéhélin, rebaptisée piscine Jean-Zay, est tout fraîchement finalisée à Caudéran. visite chantier
BLAMM Architecture
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