Plongez au cœur du moyen-âge !, Château de Pagax, Agnac

Informations pratiques

Plongez au cœur du moyen-âge ! 18 – 20 septembre Château de Pagax Aveyron

Entrée 5€ – gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dᴇᴘᴜɪs ᴘʀᴇs ᴅ’ᴜɴ ᴍɪʟʟᴇɴᴀɪʀᴇ, Pᴀɢᴀx ɴᴏᴜs ᴄᴏɴᴛᴇᴍᴘʟᴇ !

Importante forteresse au moyen-âge, remaniée en château en 1259 par la volonté d’Alphonse de Poitiers, régent du Royaume de France pendant que son frère, le roi Louis IX (St-Louis) participait à la 8ème croisade.

Placé sur ce point dominant, il contrôlait toutes les vallées environnantes et la très fréquentée voie de l’Abbaye de Conques à Figeac (Chemin de Compostelle).

Venez parcourir et découvrir le site de Pagax avec notre audioguide en atonomie ou participer à notre enquête « Le Trésor des Templiers » sur smartphone.

Pour les plus jeunes, une chasse au trésor « Le Mousquetaire du Roy et le coffre à bijoux de la Reine » au format papier pour les 6/12 ans.

Une visite hors du temps !

Château de Pagax 2246 route de Pagax 12300 Flagnac Agnac 12300 Pagax Aveyron Occitanie 07 64 07 57 56 http://www.chateau-de-pagax.com Le château de Pagax se situe dans l’ancienne province du Rouergue et à la limite du Quercy tout proche. Il domine la vallée du Lot sur les hauteurs du village de Flagnac. Son architecture est typique des forteresses des XIIe et XIIIe siècles, avec un corps de logis de plan carré élevé sur 3 étages, au-dessus d’un rez-de-chaussée aveugle, flanqué de 4 tours d’angles reliées par des mâchicoulis. La plus ancienne mention qui soit faite du château de Pagax remonte à 1259. Il fût érigé pour fixer l’autorité royale en cette région. Il faisait partie du patrimoine de la noble et puissante famille De Montarnal, puis passa ensuite par héritage à la famille De Moret. Accès par la D 963 en venant de Decazeville direction Flagnac, puis tourner à droite avant le bourg de Flagnac en prenant la D 183 direction Pagax à 2,5 km. Adresse exacte : 2246 route de Pagax, 12300 Flagnac.

Dᴇᴘᴜɪs ᴘʀᴇs ᴅ’ᴜɴ ᴍɪʟʟᴇɴᴀɪʀᴇ, Pᴀɢᴀx ɴᴏᴜs ᴄᴏɴᴛᴇᴍᴘʟᴇ !

©chateau-de-pagax