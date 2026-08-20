Plongez dans l’Antiquité au Forum antique de Bavay, Forum antique de Bavay, Bavay

Informations pratiques

Plongez dans l’Antiquité au Forum antique de Bavay 19 et 20 septembre Forum antique de Bavay Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des JEP, le Forum antique de Bavay célèbre les 50 ans de son musée et vous invite à vivre un week-end exceptionnel placé sous le signe de la fête, de la musique et de la découverte.

En famille ou entre amis, profitez d’une programmation riche et conviviale mêlant concerts, animations, visites et expériences immersives pour fêter ensemble cet anniversaire.

Tout au long du week-end

• Expérience de réalité virtuelle :

Venez aider les archéologues à percer les secrets de Bagacum (dès 8 ans).

• Découvrez l’exceptionnelle trompette antique de Bavay :

Mise au jour en 2021, elle est de nouveau présentée au public après plusieurs années de recherche.

• Visites guidées thématiques :

Découverte des vestiges archéologiques :

Samedi à 14h, 15h30 et à 17h – Dimanche à 11h, 13h30, 15h et 17h15

Découverte des collections, avec un focus sur la trompette antique :

Samedi à 14h30 et 16h15 – Dimanche à 11h, 14h et à 16h30

Samedi

• De 13h à 18h :

Après-midi anniversaire avec des jeux antiques, des démonstrations de cuisson du pain antique et un goûter d’anniversaire (part de gâteau offerte aux participants).

• Dès 15 h :

Concert de l’Harmonie de Poix-du-Nord, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Mormal.

• Dès 17 h :

Présentation des résultats de l’enquête menée par les étudiants de l’Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes) auprès des habitants de Bavay sur leur lien et leur attachement au Forum antique.

Dimanche

• À 14 h 30 et à 16 h :

Concert de l’Orchestre National de Lille « Visite des cours royales de la Renaissance »

• De 15 h à 15 h 45 :

Atelier pédagogique proposé par l’Orchestre National de Lille pour découvrir les cuivres et les embouchures (6 à 10 ans, sur inscription).

Forum antique de Bavay 2 Rue de Gommeries, 59570 Bavay, France Bavay 59570 Nord Hauts-de-France 0359731550 https://forumantique.fr En 1976, le musée actuel est construit, à proximité du site de fouilles. Sa création s’imposait, suite aux découvertes archéologiques faites depuis le XVIIIe siècle. En effet, un forum romain tripartite avait été mis au jour. Ce forum du IIe siècle est le plus grand découvert en Gaule.

À l’époque gallo-romaine, Bavay (Bagacum) était la capitale de la cité des Nerviens, dont le territoire s’étendait jusqu’à l’actuelle Bruxelles. Les réserves abritent près de 60.000 objets retrouvés lors des fouilles sur le forum et dans l’antique Bagacum, principalement après 1906.

À l’occasion des JEP, le Forum antique de Bavay célèbre les 50 ans de son musée et vous invite à vivre un week-end exceptionnel placé sous le signe de la fête, de la musique et de la découverte.

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