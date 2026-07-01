Plongez dans les entrailles d’une tour fortifiée, Palais du Gouverneur, Metz

Informations pratiques

Plongez dans les entrailles d’une tour fortifiée 19 et 20 septembre Palais du Gouverneur Moselle

à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Explorez un vestige impressionnant du rempart historique de Metz à travers une visite guidée inédite de la Tour d’Enfer, nichée dans les jardins du palais du Gouverneur. En petit groupe, vous descendrez 52 marches pour atteindre les profondeurs de cette fortification emblématique.

Construite en 1515, cette tour d’artillerie de 22 mètres de diamètre fut un élément stratégique durant le siège de 1552 par les troupes de Charles Quint. Une plongée rare dans un passé militaire dense, au cœur d’un site chargé d’histoire.

Palais du Gouverneur 9 rue de la Citadelle, 57000 Metz Metz 57045 Nouvelle Ville Moselle Grand Est http://www.facebook.com/armeeszne Le palais du gouverneur figure parmi les bâtiments les plus étonnants que l’annexion ait laissé à Metz. Édifié entre 1902 et 1905, il sert d’Hôtel de commandement au XVIe corps d’armée allemand et de pied-à-terre à l’empereur Guillaume II, lors de ses déplacements à Metz. Cette étrange architecture à la fois villa et palais, plus majestueuse que les traditionnelles façades austères des bâtiments militaires, mêle le style gothique flamboyant aux citations renaissantes lombardes.

Doté de 106 pièces, le palais présente un plan complexe à l’aménagement intérieur fonctionnel et varié. Résidence du général gouverneur, les nombreux salons d’apparat et de réception sont meublés et décorés avec des pièces du mobilier national, ainsi que des œuvres des manufactures et musées nationaux.

Le palais est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1975.

Explorez un vestige impressionnant du rempart historique de Metz à travers une visite guidée inédite de la Tour d’Enfer, nichée dans les jardins du palais du Gouverneur. En petit groupe, vous 52 pour…

©CCOM EMZDS-E