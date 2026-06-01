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PLONGEZ DANS LUNIVERS DES PLANTES MÉDICALES Saint-Alban-sur-Limagnole

PLONGEZ DANS LUNIVERS DES PLANTES MÉDICALES Saint-Alban-sur-Limagnole

PLONGEZ DANS LUNIVERS DES PLANTES MÉDICALES Saint-Alban-sur-Limagnole dimanche 14 juin 2026.

Ville : 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

Département : Lozère

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 Adulte

Saint-Alban-sur-Limagnole

PLONGEZ DANS LUNIVERS DES PLANTES MÉDICALES

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Plongez dans l’univers des plantes médicinales
Dimanche 14 juin
Village du Marlet Saint-Alban-sur-Limagnole

Rachel et Pauline vous accueillent pour une immersion unique
✨ Découverte des cultures
✨ Visite de l’atelier de séchage
✨ Apprendre les propriétés des plantes
✨ Voir, sentir, goûter infusions & hydrolats

Deux horaires au choix 10h ou 15h
5 € par adulte Gratuit pour les enfants

Inscriptions avant le 6 juin
Pauline 06 81 09 09 79
Rachel 07 83 36 88 98   .

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 81 09 09 79 

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English :

L’événement PLONGEZ DANS LUNIVERS DES PLANTES MÉDICALES Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-01 par 48-OT Margeride en Gévaudan

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