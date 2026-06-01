PLONGEZ DANS LUNIVERS DES PLANTES MÉDICALES Saint-Alban-sur-Limagnole dimanche 14 juin 2026.

Saint-Alban-sur-Limagnole

PLONGEZ DANS LUNIVERS DES PLANTES MÉDICALES

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Plongez dans l’univers des plantes médicinales

Dimanche 14 juin

Village du Marlet Saint-Alban-sur-Limagnole

Rachel et Pauline vous accueillent pour une immersion unique

✨ Découverte des cultures

✨ Visite de l’atelier de séchage

✨ Apprendre les propriétés des plantes

✨ Voir, sentir, goûter infusions & hydrolats

Deux horaires au choix 10h ou 15h

5 € par adulte Gratuit pour les enfants

Inscriptions avant le 6 juin

Pauline 06 81 09 09 79

Rachel 07 83 36 88 98 .

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 81 09 09 79

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English :

L’événement PLONGEZ DANS LUNIVERS DES PLANTES MÉDICALES Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-01 par 48-OT Margeride en Gévaudan