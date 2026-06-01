PLONGEZ DANS LUNIVERS DES PLANTES MÉDICALES Saint-Alban-sur-Limagnole
PLONGEZ DANS LUNIVERS DES PLANTES MÉDICALES Saint-Alban-sur-Limagnole dimanche 14 juin 2026.
Saint-Alban-sur-Limagnole
PLONGEZ DANS LUNIVERS DES PLANTES MÉDICALES
Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Plongez dans l’univers des plantes médicinales
Dimanche 14 juin
Village du Marlet Saint-Alban-sur-Limagnole
Rachel et Pauline vous accueillent pour une immersion unique
✨ Découverte des cultures
✨ Visite de l’atelier de séchage
✨ Apprendre les propriétés des plantes
✨ Voir, sentir, goûter infusions & hydrolats
Deux horaires au choix 10h ou 15h
5 € par adulte Gratuit pour les enfants
Inscriptions avant le 6 juin
Pauline 06 81 09 09 79
Rachel 07 83 36 88 98 .
Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 81 09 09 79
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English :
L’événement PLONGEZ DANS LUNIVERS DES PLANTES MÉDICALES Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-01 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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