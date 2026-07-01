Plongez-vous dans la visite d’un château médiéval, Château de Montcornet, Montcornet

Informations pratiques

Plongez-vous dans la visite d’un château médiéval 19 et 20 septembre Château de Montcornet Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En vous promenant dans les couloirs et les salles de cette forteresse médiévale, découvrez les traces de son passé, ses pierres d’origine et la vue panoramique depuis ses tours. Les membres de l’Association des Amis de Montcornet vous proposent exceptionnellement des visites guidées sur l’architecture militaire du château et son rôle stratégique à travers les siècles.

La visite guidée est gratuite et commence le samedi et le dimanche à 15h00. Vous pouvez nous rejoindre sans réservation.

Réservation obligatoire seulement pour les groupes scolaires :

+33 6 32 36 97 36

info@chateaudemontcornet.fr

Château de Montcornet 11 Terre Cadet, 08090 Montcornet Montcornet 08090 Ardennes Grand Est +33 6 32 36 97 36 http://chateaudemontcornet.fr https://www.facebook.com/chateaudemontcornetardennes;https://www.instagram.com/chateau_de_montcornet [{« link »: « mailto:info@chateaudemontcornet.fr »}] Le Château de Montcornet, joyau méconnu des Ardennes, se distingue par son authenticité et son remarquable plan de feu. Érigée entre les XIe et XIIe siècles, cette forteresse médiévale fut profondément remaniée au XVe siècle par Antoine de Croy, son seigneur, qui adapta l’édifice aux nouvelles techniques militaires, notamment l’artillerie et l’usage de la poudre. Inscrit au titre des monuments historiques depuis 1926, il fait l’objet de travaux de restauration depuis plus de 50 ans.

Depuis plus de six décennies, des bénévoles passionnés œuvrent à sa préservation et à sa mise en valeur. Grâce à leur engagement, le site est ouvert au public et s’anime chaque été à travers de nombreux événements : visites guidées, jeux de piste, reconstitutions historiques, escape games, concerts, et bien plus encore. L’Association des Amis de Montcornet, réunissant des bénévoles venus de toute la France et même de l’étranger, contribue activement à faire vivre ce lieu d’exception. Parking gratuit sur place

En vous promenant dans les couloirs et les salles de cette forteresse médiévale, découvrez les traces de son passé, ses pierres d’origine et la vue panoramique depuis ses tours. Les membres de des de…

©Amis de Montcornet