Plucked’n Dance : Violaine Cochard et Édouard Ferlet / Transtemporal #3 Hôtel de la Marine Paris
Plucked’n Dance : Violaine Cochard et Édouard Ferlet / Transtemporal #3 Hôtel de la Marine Paris samedi 6 juin 2026.
Musique
Ce concert est une rencontre entre passé et présent, portée par le clavecin de Violaine Cochard et le piano d’Édouard Ferlet. Ensemble, ils explorent l’héritage baroque à travers Bach et Purcell, tout en ouvrant de nouveaux horizons grâce aux compositions originales d’Édouard Ferlet.
Dans cet échange, le clavecin dialogue avec le piano comme un écho entre deux époques : la précision et l’ornement du baroque se mêlent à la liberté et à la poésie d’une écriture contemporaine. De Bach à Satie, de Purcell à Albéniz revisités, ce programme fait vibrer la mémoire musicale, entre tradition et invention.
En partenariat avec Cadets en scène
Dialogue entre passé et présent : clavecin et piano réinventent Bach et Purcell.
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00
Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75001 Paris
Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo
Afficher la carte du lieu Hôtel de la Marine et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Initiation à la modélisation 3D avec Blender, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 mai 2026
- La couture à la main : de l’initiation aux finitions avancées, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 mai 2026
- Matsuri au Parc Floral de Paris : une immersion totale au cœur du Japon Parc Floral de Paris Paris 8 mai 2026
- Stage danse indienne : Bharatanatyam. Théâtre La Boutonnière PARIS 8 mai 2026
- Programmation créative avec Micro:bit, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 mai 2026