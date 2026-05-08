Plucked’n Dance : Violaine Cochard et Édouard Ferlet / Transtemporal #3 Hôtel de la Marine Paris

Musique

Ce concert est une rencontre entre passé et présent, portée par le clavecin de Violaine Cochard et le piano d’Édouard Ferlet. Ensemble, ils explorent l’héritage baroque à travers Bach et Purcell, tout en ouvrant de nouveaux horizons grâce aux compositions originales d’Édouard Ferlet.

Dans cet échange, le clavecin dialogue avec le piano comme un écho entre deux époques : la précision et l’ornement du baroque se mêlent à la liberté et à la poésie d’une écriture contemporaine. De Bach à Satie, de Purcell à Albéniz revisités, ce programme fait vibrer la mémoire musicale, entre tradition et invention.

En partenariat avec Cadets en scène

Dialogue entre passé et présent : clavecin et piano réinventent Bach et Purcell.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75001 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)

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