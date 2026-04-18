Pluie noire, Cinéma le Cratère, Toulouse
Pluie noire, Cinéma le Cratère, Toulouse vendredi 1 mai 2026.
Pluie noire Vendredi 1 mai, 20h00 Cinéma le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T20:00:00+02:00 – 2026-05-01T22:03:00+02:00
Fin : 2026-05-01T20:00:00+02:00 – 2026-05-01T22:03:00+02:00
Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=4H80R »}]
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