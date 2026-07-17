AGENDA · Mulhouse
Plus fort que moi, Bel-Air, Mulhouse
jeudi 30 juillet 2026 · Bel-Air · Mulhouse
Informations pratiques
Plus fort que moi Jeudi 30 juillet, 21h45 Bel-Air Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T21:45:00+02:00 – 2026-07-30T23:46:00+02:00
Fin : 2026-07-30T21:45:00+02:00 – 2026-07-30T23:46:00+02:00
Bel-Air 31, rue Fenelon, Mulhouse Mulhouse 68200 Dornach Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0251#showmovie?id=X4WIA »}]
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