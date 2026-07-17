Plus fort que moi, Bel-Air, Mulhouse

Informations pratiques

Plus fort que moi Jeudi 30 juillet, 21h45 Bel-Air Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T21:45:00+02:00 – 2026-07-30T23:46:00+02:00

Fin : 2026-07-30T21:45:00+02:00 – 2026-07-30T23:46:00+02:00

Bel-Air 31, rue Fenelon, Mulhouse Mulhouse 68200 Dornach Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0251#showmovie?id=X4WIA »}]

Plein air au bel air – Brillant et passionné de football, avec un avenir prometteur devant lui, la vie de John Davidson, 15 ans, semble s’effondrer en 1983 lorsqu’il est subitement atteint du syndr…