Pny Pony Run Run + Marnie CaféMusic Mont-de-Marsan
samedi 5 décembre 2026 · CaféMusic · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Pny Pony Run Run + Marnie
CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 21:00:00
fin : 2026-12-05 23:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Groupe majeur des années 2010, ils ont signé avec Hey You un tube générationnel, hymne pop électrisant devenu culte et véritable bande-son d’une époque.
Après dix ans d’absence, Pony Pony Run Run revient avec une énergie folle.
Plus qu’un simple comeback, le groupe ouvre un nouveau chapitre nouveaux titres, hits emblématiques et un tout nouveau show au final explosif, pensé pour rallumer les foules.
Pony Pony Run Run retrouve la route des salles et festivals dès cet automne, pour une tournée fleuve qui n’a qu’un seul objectif faire danser les foules, avec l’un des retours les plus attendus de la pop française. .
CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92
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English : Pny Pony Run Run + Marnie
L’événement Pny Pony Run Run + Marnie Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan
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