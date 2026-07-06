Pny Pony Run Run + Marnie CaféMusic Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Pny Pony Run Run + Marnie

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 21:00:00

fin : 2026-12-05 23:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Groupe majeur des années 2010, ils ont signé avec Hey You un tube générationnel, hymne pop électrisant devenu culte et véritable bande-son d’une époque.

Après dix ans d’absence, Pony Pony Run Run revient avec une énergie folle.

Plus qu’un simple comeback, le groupe ouvre un nouveau chapitre nouveaux titres, hits emblématiques et un tout nouveau show au final explosif, pensé pour rallumer les foules.

Pony Pony Run Run retrouve la route des salles et festivals dès cet automne, pour une tournée fleuve qui n’a qu’un seul objectif faire danser les foules, avec l’un des retours les plus attendus de la pop française. .

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pny Pony Run Run + Marnie

L’événement Pny Pony Run Run + Marnie Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan