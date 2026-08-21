Podcast : enregistrement d’une déambulation sonore, Bibliobus – St Simon, Toulouse

Informations pratiques

Podcast : enregistrement d’une déambulation sonore Mardi 22 septembre, 16h00 Bibliobus – St Simon Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T16:00:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T16:00:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00

Mardi 22 septembre 16h-18h

Venez créer une promenade sonore au cœur de votre quartier. Enregistrez vos découvertes et vos rencontres, pour le faire entendre autrement !

Bibliobus St Simon (place de l’Eglise)

À partir de 11 ans

inscriptions au 05 62 27 63 71 ou bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr

Bibliobus – St Simon St Simon (place de l’Eglise) toulouse Toulouse 31100 Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 27 63 71 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr »}]

Atelier d’initiation