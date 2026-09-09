Podcast na3na3 en live – Festival Bruits Roses, Le Twali, Marseille

Informations pratiques

Podcast na3na3 en live – Festival Bruits Roses Vendredi 9 octobre, 19h00 Le Twali Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Dans le cadre du festival Bruits Roses (9-12 octobre 2026), le podcast na3na3 s’installe au Twali pour un enregistrement en direct et en public.

na3na3 explore, à travers ses épisodes, des récits intimes et des enjeux contemporains liés aux cultures, aux langues et aux trajectoires qui traversent les identités plurielles des personnes nord-africaines;

L’enregistrement sera suivi d’un DJ set.

Le Twali 57 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bruitsroses-festival.fr/ »}]

Dans le cadre du festival Bruits Roses (9-12 octobre 2026), le podcast na3na3 s’installe au Twali pour un enregistrement en direct et en public.

©Studio Akakir