Podcast na3na3 en live – Festival Bruits Roses, Le Twali, Marseille
vendredi 9 octobre 2026 · Le Twali · Marseille
Informations pratiques
Podcast na3na3 en live – Festival Bruits Roses Vendredi 9 octobre, 19h00 Le Twali Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00
Dans le cadre du festival Bruits Roses (9-12 octobre 2026), le podcast na3na3 s’installe au Twali pour un enregistrement en direct et en public.
na3na3 explore, à travers ses épisodes, des récits intimes et des enjeux contemporains liés aux cultures, aux langues et aux trajectoires qui traversent les identités plurielles des personnes nord-africaines;
L’enregistrement sera suivi d’un DJ set.
Le Twali 57 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bruitsroses-festival.fr/ »}]
Dans le cadre du festival Bruits Roses (9-12 octobre 2026), le podcast na3na3 s’installe au Twali pour un enregistrement en direct et en public.
©Studio Akakir
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