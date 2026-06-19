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AGENDA · Sausset-les-Pins

Podiums de l’été Sausset-les-Pins

samedi 4 juillet 2026 · Sausset-les-Pins

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Môle du port
Ville
13960 Sausset-les-Pins
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Sausset-les-Pins

Podiums de l’été

Du 04/07 au 29/08/2026 le samedi à partir de 21h30.
Lundi 13 juillet et vendredi 17 juillet
samedis 4, 11, 25 juillet
vendredi 14 août
samedis 8, 15, 22 et 29 août. Môle du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 21:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-04

Tout au long de l’été, profitez de soirées musicales gratuites sur le môle du port à partir de 21h30.!
Des groupes aux styles variés variété française et internationale, blues, pop et rock se succéderont pour faire vibrer les soirées estivales dans une ambiance conviviale et festive. Venez partager un moment en famille ou entre amis face au port   .

Môle du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65  tourisme@saussetlespins.fr

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English :

Throughout the summer, enjoy free musical evenings on the harbor promenade starting at 9:30 p.m.!

L’événement Podiums de l’été Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie de Sausset-les-Pins

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