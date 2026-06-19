Informations pratiques

Sausset-les-Pins

Podiums de l’été

Du 04/07 au 29/08/2026 le samedi à partir de 21h30.

Lundi 13 juillet et vendredi 17 juillet

samedis 4, 11, 25 juillet

vendredi 14 août

samedis 8, 15, 22 et 29 août. Môle du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 21:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-04

Tout au long de l’été, profitez de soirées musicales gratuites sur le môle du port à partir de 21h30.!

Des groupes aux styles variés variété française et internationale, blues, pop et rock se succéderont pour faire vibrer les soirées estivales dans une ambiance conviviale et festive. Venez partager un moment en famille ou entre amis face au port .

Môle du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr

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English :

Throughout the summer, enjoy free musical evenings on the harbor promenade starting at 9:30 p.m.!

L’événement Podiums de l’été Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie de Sausset-les-Pins