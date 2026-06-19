Podiums de l’été Sausset-les-Pins
samedi 4 juillet 2026 · Sausset-les-Pins
Informations pratiques
Sausset-les-Pins
Podiums de l’été
Du 04/07 au 29/08/2026 le samedi à partir de 21h30.
Lundi 13 juillet et vendredi 17 juillet
samedis 4, 11, 25 juillet
vendredi 14 août
samedis 8, 15, 22 et 29 août. Môle du port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 21:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-04
Tout au long de l’été, profitez de soirées musicales gratuites sur le môle du port à partir de 21h30.!
Des groupes aux styles variés variété française et internationale, blues, pop et rock se succéderont pour faire vibrer les soirées estivales dans une ambiance conviviale et festive. Venez partager un moment en famille ou entre amis face au port .
Môle du port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr
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English :
Throughout the summer, enjoy free musical evenings on the harbor promenade starting at 9:30 p.m.!
L’événement Podiums de l’été Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie de Sausset-les-Pins
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