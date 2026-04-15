Poésie et philo, Médiathèque Ormédo, Orvault

Poésie et philo Mercredi 22 avril, 10h30 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:30:00+02:00

Il n’y a pas d’âge pour se questionner. À partir de la poésie, les enfants sont invités à vivre une expérience de pensée collective. Plusieurs thématiques variées seront abordées comme l’amitié, la liberté, l’art, la justice. Cette séance animée par Mathieu et Quentin éveillera la pensée créative des plus jeunes.

Mercredi 22 avril · 10h30 · durée 1h · Ormédo · à partir de 8 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Une rencontre autour de la poésie et de la philo poésie philosophie