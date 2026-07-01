Poésie !, Le MO.CO., Montpellier

Informations pratiques

Poésie ! Mercredi 23 septembre, 20h00 Le MO.CO. Hérault

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:30:00+02:00

Poésie !

avec Soukaina Habiballah et Widad Mjama

lecture en arabe et en français, suivie d’une scène ouverte

dans le cadre de la programmation du Théâtre des 13 vents

en partenariat avec : la cie L’Opératrice, la maison d’édition Sunsun – projet « Bibliothèques Vivantes », le MO.CO

Le MO.CO. 13 Rue de la République, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33499582800 https://www.moco.art Situé en plein cœur de ville, cet ancien hôtel particulier du début du XIXe siècle, à deux pas de la gare Saint-Roch, est un centre d’art contemporain dédié à des expositions d’envergure internationale. Tramway : lignes 1, 2, 3 ou 4 arrêt Saint Roch. Voiture : parking Effia Montpellier Gare Saint Roch, parking de la Comédie. Train : Montpellier Saint Roch. Vélo : un emplacement pour les vélos ou trottinettes se situe en face du MO.CO, rue de la République.

Poésie !

© Théâtre des 13 vents