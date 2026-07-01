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Poésie !, Le MO.CO., Montpellier

mercredi 23 septembre 2026 · Le MO.CO. · Montpellier

Poésie !, Le MO.CO., Montpellier

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Le MO.CO.
Adresse
13 Rue de la République, 34000 Montpellier, France
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
dans la limite des places disponibles

Poésie ! Mercredi 23 septembre, 20h00 Le MO.CO. Hérault

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:30:00+02:00

Poésie !

avec Soukaina Habiballah et Widad Mjama
lecture en arabe et en français, suivie d’une scène ouverte
dans le cadre de la programmation du Théâtre des 13 vents

en partenariat avec : la cie L’Opératrice, la maison d’édition Sunsun – projet « Bibliothèques Vivantes », le MO.CO

Le MO.CO. 13 Rue de la République, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33499582800 https://www.moco.art Situé en plein cœur de ville, cet ancien hôtel particulier du début du XIXe siècle, à deux pas de la gare Saint-Roch, est un centre d’art contemporain dédié à des expositions d’envergure internationale. Tramway : lignes 1, 2, 3 ou 4 arrêt Saint Roch. Voiture : parking Effia Montpellier Gare Saint Roch, parking de la Comédie. Train : Montpellier Saint Roch. Vélo : un emplacement pour les vélos ou trottinettes se situe en face du MO.CO, rue de la République.
Poésie !

© Théâtre des 13 vents

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