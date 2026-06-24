Poètes en Résonances 26 juin 2026 Compagnie Résonances Paris

Lors de prochaine soirée Poètes en Résonances, en partenariat avec le Marché de la Poésie, nous aurons le plaisir de recevoir les poètes Florence Jou et Virginie Poitrasson, accompagnées par Mehdi Chaïb, musicien saxophoniste.

Florence Jou est poète et performeuse. Depuis plusieurs années, son travail explore les bouleversements liés au dérèglement climatique et les formes d’écriture qu’ils appellent : enquêtes, explorations de terrain, documentation, expérimentations collectives. À l’intersection de la littérature, de la performance et de la recherche, elle développe des projets transdisciplinaires menés avec des artistes, des amateurs et des enseignant.e.s. Elle est notamment l’autrice de Explorizons (Lanskine, 2021) et Payvagues (L’Attente, 2023). Son premier roman, Vermeille, est paru en avril 2026 aux éditions de l’Attente.

Virginie Poitrasson est poète, traductrice et performeuse. Après plusieurs années passées aux États-Unis, elle vit aujourd’hui à Paris. Son livre Tantôt, tantôt, tantôt (Seuil), finaliste du Grand Prix de Poésie SGDL 2024, a été qualifié par Le Monde de « recueil des vertiges ». Elle est également l’autrice de Le pas-comme-si des choses et Il faut toujours garder en tête une formule magique, publiés aux éditions de l’Attente. Traductrice de poètes américains, elle a aussi écrit autour de l’œuvre de Pierre Soulages. Elle anime des ateliers d’écriture et donne régulièrement lectures et performances en France et à l’étranger.

Mehdi Chaïb est un saxophoniste et percussionniste franco-marocain au parcours nourri de jazz, de musique classique et de musiques du monde. Son jeu, à la fois puissant et sensible, mêle improvisation, tradition et modernité. Il collabore avec de nombreux artistes et formations tels que Naïssam Jalal, Bab L’Bluz, Fanfaraï, Karim Ziad ou Hamid El Kasri. Entre ses mains, le saxophone devient un souffle nomade, traversé par l’esprit du Gnawa et l’énergie des scènes contemporaines.

Entrée libre. Accueil prévu pour les enfants,

La soirée se poursuivra autour d’une collation festive.

Poètes en Résonances est un rendez-vous mensuel proposé par Naïma Taleb, directrice artistique, et Seyhmus Dagtekin, poète, romancier et membre de la Compagnie Résonances tous les derniers vendredis du mois.

Ce vendredi 26 juin à 20h, nous aurons le plaisir d’accueillir les poètes Florence Jou et Virginie Poitrasson, accompagnées par Mehdi Chaïb, musicien, lors de la soirée spéciale Marché de la Poésie 2026.

Le vendredi 26 juin 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit

L’accès à la soirée est gratuit.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T20:00:00+02:00_2026-06-26T22:00:00+02:00

Compagnie Résonances 8 rue Camille Flammarion 75018 Paris

+33626639538 infos@compagnie-resonances.com https://www.facebook.com/compagnie.resonances/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/compagnie.resonances/?locale=fr_FR



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