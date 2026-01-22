POETIC LOVER TOUR CASINO BARRIERE Toulouse
POETIC LOVER TOUR CASINO BARRIERE Toulouse samedi 30 mai 2026.
POETIC LOVER TOUR
CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 50 – 50 – 75 EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Après des années d’absence, les Poetic Lover reviennent avec une énergie renouvelée et une passion intacte pour la musique.
Attendez-vous à redécouvrir leurs plus grands succès ainsi que des surprises exclusives pour un concert exceptionnel !
Ne manquez pas cette occasion de voir les Poetic Lover de retour sur scène, prêts à éveiller vos souvenirs 50 .
CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After years of absence, Poetic Lover return with renewed energy and an undiminished passion for music.
L’événement POETIC LOVER TOUR Toulouse a été mis à jour le 2026-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE