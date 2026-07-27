Poets of Forest / Humano Pannonica Nantes
vendredi 6 novembre 2026 · Pannonica · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-06 20:30 – 23:30
Gratuit : non
Une soirée sous les latitudes caribéennes ! Le jazz luxuriant de Poets of Forest voyage au coeur de paysages oniriques tandis que le duo Humano adapte negro spirituals et chants traditionnels haïtiens pour voix et contrebasse. Poets of Forest Inlassable artisan d’un dialogue entre jazz et rythmes traditionnels guadeloupéens, le compositeur et batteur Arnaud Dolmen s’associe au contrebassiste Michel Alibo et au soufflant Jowee Omicil. Entre calme méditatif et envolées, le jazz de Poets of Forest embrasse mille et une nuances de musiques antillaises. Humano Avec un répertoire partagé entre chants gospel, negro spirituals, musique traditionnelle haïtienne et compositions originales, Humano conjugue au présent la mémoire de l’esclavage. Face au chaos du monde, les musiciens nantais Daphné El Peregrino (chant) et Simon Mary (contrebasse) rappellent que ces chants – actes concrets dans le combat pour la liberté – restent aujourd’hui un ferment d’espoir. Dans le cadre du festival Les Cosmopolites et du Festival Mois KréyolEn coréalisation avec Pannonica scène jazz et musiques improvisées de Nantes
Pannonica Nantes 44000
https://mixt.fr/poets-forest-humano-06112026-1930
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