Chartres

Point de l’IA Canva

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-20 11:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-23

Explorez les possibilités de création graphique de Canva et ses capacités IA.

Tout public. 7 participants maximum. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

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L’événement Point de l’IA Canva Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES