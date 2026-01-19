Point de l’IA Le labo IA de mars Chartres

Point de l'IA Le labo IA de mars

Point de l’IA Le labo IA de mars Chartres mercredi 11 mars 2026.

Point de l’IA Le labo IA de mars

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-11 11:00:00
fin : 2026-03-11 12:00:00

Date(s) :
2026-03-11 2026-03-14

Vos premiers pas pour découvrir les possibilités des IA génératives.
  .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Your first steps in discovering the possibilities of generative AI.

L’événement Point de l’IA Le labo IA de mars Chartres a été mis à jour le 2026-01-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES