Point d’information Nantes solidaire Mairie de quartier Nantes Nord Nantes lundi 16 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-26 09:30 – 11:30
Gratuit : oui Tout public
Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec des professionnels du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne
Mairie de quartier Nantes Nord Nantes 44300
