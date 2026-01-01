Point d’information Nantes solidaire Mairie de quartier Nantes Nord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-26 09:30 – 11:30

Gratuit : oui Tout public

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec des professionnels du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne

Mairie de quartier Nantes Nord Nantes 44300



