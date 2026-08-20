Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
vendredi 23 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Point Information Nantes Solidaire Vendredi 23 octobre, 15h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T15:30:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T15:30:00+02:00 – 2026-10-23T17:00:00+02:00
Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.
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