Points de rupture, Théâtre la Pergola, Bordeaux

Points de rupture Jeudi 11 juin, 20h30 Théâtre la Pergola Gironde

Tarif unique: 10 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T20:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T20:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Anthologie de pièces courtes où tout bascule. Cocotte-minute : n.f – appareil utilisant la montée en pression de l’air et de la vapeur d’eau sur un temps défini pour la cuisson de vos plats préférés. En cas de rupture de la soupape, un éclatement particulièrement violent peut avoir lieu. Dans ces cas là, mieux vaut ne pas se trouver dans les parages. Il ne resterait qu’à ramasser les restes de la cocotte-minute et de votre plat préféré à la petite cuillère. « C’est comme si le lien entre l’émotion et la raison était tendu jusqu’à l’extrême limite de l’endurance, et parfois il se rompt » – Daphné du Maurier

Ecrit et mis en scène par Julien Jamet

Comédiens : Antonin Baradat,Brice Blanchard,Eve Boet,Marilou Courtoux,Maxime Girma,Ruben Goncalves,Coralie Guenand,Loic Jourdin,Véda Le Gourrierec,Léa Platevoet,Jean-Christophe Rey,Amaury Vincent.

Théâtre la Pergola rue Fernand Cazeres Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-leitmotiv/evenements/points-de-rupture »}]

Et si tout basculait en un instant ? Des instants sous pression où raison et émotions explosent. Venez vivre le point de rupture.

Cie Leitmotiv