Poisson d’avr’Île

Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Sur cette île entre Cher et Yèvre, venez rire et déambuler autour de silhouettes animalières, charades, devinettes, blagues et anecdotes, mais sans rater le poisson d’avr’île qui s’y cache…

Sur cette île entre Cher et Yèvre, venez rire et déambuler autour de silhouettes animalières, charades, devinettes, blagues et anecdotes, mais sans rater le poisson d’avr’île qui s’y cache… .

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32 h.flamment@berrysolognetourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On this island between Cher and Yèvre, come and laugh and wander around animal silhouettes, charades, riddles, jokes and anecdotes, but don’t miss the fish d’avr’île that’s hiding there?

L’événement Poisson d’avr’Île Vierzon a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON