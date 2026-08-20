Pokémon et Biodiversité Bibliothèque Gutenberg Paris
samedi 28 novembre 2026 · Bibliothèque Gutenberg · Paris
Informations pratiques
Dans le cadre de l’Automne de la science, nous vous proposons un atelier de dessin qui fait dialoguer les Pokémon et les espèces végétales et animales dont ils s’inspirent.
Venez nombreux découvrir la biodiversité en vous exerçant à la technique des petits points à l’encre de Chine, méthode de dessin scientifique enseignée encore aujourd’hui au Muséum de l’Histoire Naturelle de Paris.
Sur inscription, à partir de 7 ans.
Vous avez toujours voulu savoir de quelles espèces vivantes les Pokémons étaient issus ?
Le samedi 28 novembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-28T16:00:00+01:00
fin : 2026-11-28T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-28T15:00:00+02:00_2026-11-28T16:30:00+02:00
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr
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