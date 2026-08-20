Polar académie – Journée portes ouvertes école nationale de police de Roubaix – Hem, Ecole Nationale de Police de Roubaix-Hem, Roubaix

Informations pratiques

Polar académie – Journée portes ouvertes école nationale de police de Roubaix – Hem Samedi 10 octobre, 10h00 Ecole Nationale de Police de Roubaix-Hem Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Le 10 octobre 2026 de 10h00 à 17h00, l’école nationale de police de Roubaix-Hem, organisera une journée portes ouvertes. A cette occasion, plusieurs animations et démonstrations, réalisées par les élèves gardiens de la paix et leurs formateurs permettront aux visiteurs d’obtenir une vison claire de la formation des fonctionnaires de police.

Ce moment sera également l’occasion de découvrir le 2eme salon du polar intitulé « Polar Académie » avec une trentaine d’auteurs qui seront présents dont Franck THILLIEZ ; Marc TREVIDIC et Eric HALPHEN ; Danielle THIERY. Ils se livreront à une séance de dédicace dans la rotonde de l’école de police.

Afin que cette journée vous soit rendue agréable une restauration sucrée/salée (foodtrucks) est prévue sur le site.

Ecole Nationale de Police de Roubaix-Hem 117 rue Joseph Dubar 59100 Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France

Journée portes ouvertes et salon « Polar Académie »

Ministère de l’intérieur