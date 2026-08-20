Pôle archi-amusant, Église Saint-Florentin, Amboise

Informations pratiques

Pôle archi-amusant Dimanche 18 octobre, 10h00 Église Saint-Florentin Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:30:00+02:00

Venez découvrir en famille de nombreux jeux pour s’initier à l’architecture : Kapla®, Lego® géants, maquettes…

Pour tous les architectes en herbe, de 2 ans jusqu’à 100 ans !

Avec la participation de la Maison de l’Habitat (Communauté de Communes du Val d’Amboise) et du CAUE 37.

Église Saint-Florentin Rue François 1er, 37400 Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247234742 Église construite sur l’ordre de Louis XI qui, par crainte de contagion, ne souhaitait plus que les habitants montent à la collégiale du château. Elle est consacrée en 1484. L’abside est située sur les fortifications de la ville. Le clocher, à l’angle nord-ouest, s’orne d’un dôme Renaissance du XVIe siècle. La nef se termine par une abside à trois pans. La porte sud s’orne d’une archivolte surmontée d’une accolade accompagnée de deux pilastres qui supportaient des statues disparues. L’intérieur a été transformé en 1876 : voûte en bois remplacée par une voûte en pierre , la nef unique a été partagée en trois. Les vitraux du chœur et de la nef ont été réalisés en 1956 par Max Ingrand. Le fils de François 1er et de la reine Claude, né en 1518, fut baptisé dans cette église.

Venez découvrir en famille de nombreux jeux pour s’initier à l’architecture : Kapla®, Lego® géants, maquettes…

Pôle archi-amusant © PAH LT