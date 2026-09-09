Polisson, mes premiers pas au musée, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Polisson, mes premiers pas au musée 9 septembre – 2 décembre, certains mercredis Musée d’Aquitaine Gironde

5 € / enfant. Gratuit Carte jeune Présence d’un adulte obligatoire. Entrée gratuite pour l’accompagnant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T10:30:00+02:00 – 2026-09-09T11:30:00+02:00

Fin : 2026-12-02T10:30:00+01:00 – 2026-12-02T11:30:00+01:00

De 18 à 36 mois

Au rythme de comptines à chanter ensemble, Polisson! Mes premiers pas au musée est une promenade musicale dans les collections du musée. Partir à la recherche de la première maison d’humain, chanter une berceuse à une reine ou encore chercher un singe caché dans un bateau, sont autant d’aventures qui attendent les tout-petits et leurs accompagnants. Polisson!

Mes premiers pas au musée est un projet porté par le Labo des cultures et co-conçu avec Jessica Cendoya Lafleur, Ph.D. Les chansons sont composées et interprétées par Eïleen

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/474

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/474 »}]

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Polisson ! Mes premiers pas au musée © Frédéric Deval – mairie de Bordeaux