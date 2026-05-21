Pollineco-2026 Université de Rennes – Amphi Louis Antoine Rennes 27 – 30 octobre Ille-et-Vilaine

Congrès International du Réseau Thématique en Ecologie de la Pollinisation

Les 8e rencontres du Réseau Thématique Pollinéco se tiendront à Rennes du 27 au 30 octobre 2026 !

Le déclin des insectes pollinisateurs menace la reproduction des plantes à fleurs, la production agricole et la sécurité alimentaire mondiale. Pour agir efficacement, des approches concertées et interdisciplinaires sont indispensables. POLLINECO 2026 espère réunir à Rennes plus de 150 chercheurs et étudiants issus de 40 laboratoires. Cette 8ᵉ édition s’inscrit dans la dynamique du réseau thématique POLLINECO du CNRS.

Le congrès débutera par une journée Pollinisateurs et Pesticides le 27 octobre ouverte aux membres de la société civile.

Du 28 au 30 octobre des conférences autour de 6 axes thématiques seront organisées:

– Pollinisation et Ecologie chimique (en partenariat avec le RT Mediatec)

– Traits floraux et stratégies de pollinisation

– Changements globaux

– Ecologie des pollinisateurs

– Agriculture et services écosystémiques

– Réseaux d’interactions

Les soumissions des résumés seront ouvertes à partir du 31 mai jusqu’au 31 juillet 2026.

Le congrès, les repas, et le gala sont pris en charge mais l’inscription est obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-27T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-10-30T17:00:00.000+01:00

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https://pollineco-2026.sciencesconf.org/

Université de Rennes – Amphi Louis Antoine Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc CS 74205 35042 RENNES CEDEX Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine



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