Polychronies rythmes en fusion Conservatoire Chartres

Polychronies rythmes en fusion Conservatoire

6 Rue Pétion Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Le mariage détonnant de l’orgue et des percussions.

Venez découvrir le mélange inhabituel et détonnant de l'orgue et des percussions des sonorités puissamment éloquentes, rythmiques et mélodiques, emplissent l'espace et se fondent dans une harmonie des plus expressives. Ces deux claviers ont beaucoup de points en commun, dans leur complexité, dans la variété de leurs modes de jeux et dans l'éclectisme de leurs répertoires. C'est cette fusion qui sera opérée dans ce concert, avec des œuvres elles aussi d'horizons très variés.

6 Rue Pétion Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79

English :

The explosive marriage of organ and percussion.

German :

Die explosive Verbindung von Orgel und Schlagzeug.

Italiano :

L'esplosiva combinazione di organo e percussioni.

Espanol :

La explosiva combinación de órgano y percusión.

