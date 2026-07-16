Pont transbordeur « 50 ans de protection : la renaissance d’un monument unique », Pont transbordeur du Martrou, Rochefort

Informations pratiques

Pont transbordeur « 50 ans de protection : la renaissance d’un monument unique » 19 et 20 septembre Pont transbordeur du Martrou Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fermé le 4 février 1967, le pont transbordeur sombre peu à peu dans l’oubli. Faute d’entretien, le géant de fer se dégrade. À l’époque, le ministère des Transports prévoit une enveloppe de 1,4 million de francs pour procéder à sa destruction.

Les années passent et le monument vacille, tandis que la mobilisation locale prend de l’ampleur. Le 30 avril 1976, un arrêté du secrétaire d’État à la Culture change le destin du site en le classant au titre des Monuments historiques.

À travers une exposition photographique consacrée aux années 1970, découvrez les témoignages poignants de cette période d’abandon et l’incroyable résilience de ce patrimoine aujourd’hui sauvegardé.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Côté Rochefort

La nacelle est accessible de 10h à 18h, avec un dernier passage à 17h45.

Traversées gratuites.

Côté Échillais

La Maison du Transbordeur est ouverte de 10h à 18h.

Entrée gratuite.

Découvrez l’histoire du pont transbordeur, de sa construction à nos jours. L’exposition temporaire vous invite également à explorer les coulisses techniques de cet ouvrage exceptionnel.

Pont transbordeur du Martrou Avenue Jacques-Demy, 17300, Rochefort Rochefort 17300 Avant-Garde Martrou Les Fourriers Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 16 84 37 28 http://www.pont-transbordeur.fr Chef-d’œuvre de l’architecture métallique de la fin du XIXe siècle, le Pont Transbordeur est un système de pont mis au point par l’ingénieur français, Ferdinand Arnodin. Il permet de relier les deux rives de la Charente sans entraver la circulation maritime. Suspendue à des rails aériens, la nacelle qui embarquait les chevaux et les voitures peut aujourd’hui accueillir piétons et cyclistes.

Fermé le 4 février 1967, le Pont Transbordeur sombre dans l’oubli. Faute d’entretien, le géant de fer se dégrade et le Ministère des Transports vote, à l’époque, une enveloppe de 1,4 million de pour …

©GH-CARO