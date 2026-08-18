Pony Pony Run Run + Planète Fantôme + Shooki Le Sans Réserve Périgueux

vendredi 4 décembre 2026 · Le Sans Réserve · Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Pony Pony Run Run + Planète Fantôme + Shooki

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

PONY PONY RUN RUN // Electro Pop Rock

Groupe emblématique des années 2010, Pony Pony Run Run revient après dix ans d’absence avec un nouveau show mêlant titres inédits, hits incontournables et énergie électrisante.

+ Release Party de Planète Fantôme // Rock Tribal (Périgueux)

Planète Fantôme propose un rock tribal et incantatoire, entre textures brutes, rythmes hypnotiques et puissance organique.

+ After au Club avec SHOOKI // DJ set French Touch 90’s–2010 .

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

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English : Pony Pony Run Run + Planète Fantôme + Shooki

L’événement Pony Pony Run Run + Planète Fantôme + Shooki Périgueux a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Communal de Périgueux