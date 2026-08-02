Pool Party à la piscine Keller Piscine Keller PARIS

Informations pratiques

Venez danser pour la fin de l’été ! La piscine Keller organise sa Pool Party annuelle vendredi 21 août.

DJ Set avec jeux dans l’eau, structures flottantes, karaoké, animations.

Un aquagym en duo aura lieu pendant la soirée, et des jacuzzis seront installés autour du bassin.

Une soirée énorme en perspective !

Pool Party à la piscine Keller le vendredi 21 août. DJ Set, aquagym géant, jeux dans l’eau, structures flottantes, JACUZZI.

Le vendredi 21 août 2026

de 20h00 à 23h00

payant

7 euros + prix d’une entrée piscine.

Réservation et vente de billets à l’accueil de la piscine.

Mineurs de moins de 10 ans accompagnés.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-21T23:00:00+02:00

fin : 2026-08-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-21T20:00:00+02:00_2026-08-21T23:00:00+02:00

Piscine Keller 14, rue de l’Ingénieur Robert-Keller 75015 PARIS

https://www.piscinekeller.com/ +33145718100 piscine.keller@vert-marine.com https://www.facebook.com/piscinekeller.vertmarine https://www.facebook.com/piscinekeller.vertmarine



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