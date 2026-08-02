Pool Party à la piscine Keller Piscine Keller PARIS
vendredi 21 août 2026 · Piscine Keller · PARIS
Informations pratiques
Venez danser pour la fin de l’été ! La piscine Keller organise sa Pool Party annuelle vendredi 21 août.
DJ Set avec jeux dans l’eau, structures flottantes, karaoké, animations.
Un aquagym en duo aura lieu pendant la soirée, et des jacuzzis seront installés autour du bassin.
Une soirée énorme en perspective !
Pool Party à la piscine Keller le vendredi 21 août. DJ Set, aquagym géant, jeux dans l’eau, structures flottantes, JACUZZI.
Le vendredi 21 août 2026
de 20h00 à 23h00
payant
7 euros + prix d’une entrée piscine.
Réservation et vente de billets à l’accueil de la piscine.
Mineurs de moins de 10 ans accompagnés.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-21T23:00:00+02:00
fin : 2026-08-22T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-21T20:00:00+02:00_2026-08-21T23:00:00+02:00
Piscine Keller 14, rue de l’Ingénieur Robert-Keller 75015 PARIS
https://www.piscinekeller.com/ +33145718100 piscine.keller@vert-marine.com https://www.facebook.com/piscinekeller.vertmarine https://www.facebook.com/piscinekeller.vertmarine
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