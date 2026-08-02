UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Pool Party à la piscine Keller Piscine Keller PARIS

vendredi 21 août 2026 · Piscine Keller · PARIS

Pool Party à la piscine Keller Piscine Keller PARIS

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Piscine Keller
Adresse
14, rue de l'Ingénieur Robert-Keller
Ville
75015 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p class="text">7 euros + prix d'une entrée piscine.</p><p class="text">Réservation et vente de billets à l'accueil de la piscine.</p><p class="text">Mineurs de moins de 10 ans accompagnés.</p>

Venez danser pour la fin de l’été ! La piscine Keller organise sa Pool Party annuelle vendredi 21 août.

DJ Set avec jeux dans l’eau, structures flottantes, karaoké, animations.

Un aquagym en duo aura lieu pendant la soirée, et des jacuzzis seront installés autour du bassin.

Une soirée énorme en perspective !

Pool Party à la piscine Keller le vendredi 21 août. DJ Set, aquagym géant, jeux dans l’eau, structures flottantes, JACUZZI.
Le vendredi 21 août 2026
de 20h00 à 23h00
payant

7 euros + prix d’une entrée piscine.

Réservation et vente de billets à l’accueil de la piscine.

Mineurs de moins de 10 ans accompagnés.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-21T23:00:00+02:00
fin : 2026-08-22T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-21T20:00:00+02:00_2026-08-21T23:00:00+02:00

Piscine Keller 14, rue de l’Ingénieur Robert-Keller  75015 PARIS
https://www.piscinekeller.com/ +33145718100 piscine.keller@vert-marine.com https://www.facebook.com/piscinekeller.vertmarine https://www.facebook.com/piscinekeller.vertmarine


Afficher la carte du lieu Piscine Keller et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)