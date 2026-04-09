POOR BOYS Le Baiser Salé Paris
POOR BOYS Le Baiser Salé Paris lundi 22 juin 2026.
Le Baiser Salé parie sur l’hybridation, offrant de la musique live tard dans la nuit et rêve d’être un club de la Nouvelle-Orléans, invitant POOR BOYS (« un duo combinant la percussion organique de Tiss et l’expertise électronique de NSDOS ») pour s’emparer du lieu. La fusion de ces deux identités musicales affirmées fournira des performances live hypnotiques, oscillant entre le jazz, la musique expérimentale et les sons électroniques.
#FêteDeLaMusique
Le dimanche 21 juin 2026
de 23h59 à 02h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T02:59:00+02:00
fin : 2026-06-22T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T23:59:00+02:00_2026-06-21T02:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
https://www.lebaisersale.com/fr/agenda/5810-fetedelamusique-poor-boys
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