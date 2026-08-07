Informations pratiques

Mauguio

POP ROCK STATION EN CONCERT

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Vivez un véritable voyage temporel avec Pop Rock Station !

Duo mixte avec Aurore au chant et Franck à la guitare et au chant. Ce duo propose de revivre les plus grands morceaux des groupes et artistes pop et rock tels que Depeche Mode, Simple Minds,Tina Turner, Prince, The Eagles, Blondie, Police et bien d’autres ! Un véritable voyage temporel.

21h Port de Carnon

Renseignements : 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English :

Take a trip back in time with Pop Rock Station!

L’événement POP ROCK STATION EN CONCERT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT MAUGUIO-CARNON