POP ROCK STATION EN CONCERT Mauguio
vendredi 7 août 2026 · Mauguio
Informations pratiques
Mauguio
POP ROCK STATION EN CONCERT
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Vivez un véritable voyage temporel avec Pop Rock Station !
Duo mixte avec Aurore au chant et Franck à la guitare et au chant. Ce duo propose de revivre les plus grands morceaux des groupes et artistes pop et rock tels que Depeche Mode, Simple Minds,Tina Turner, Prince, The Eagles, Blondie, Police et bien d’autres ! Un véritable voyage temporel.
21h Port de Carnon
Renseignements : 04 67 50 51 15 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take a trip back in time with Pop Rock Station!
L’événement POP ROCK STATION EN CONCERT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
À voir aussi à Mauguio (Hérault)
- FÊTE VOTIVE 2026 Mauguio 8 août 2026
- ZE FUNKY FAMILY EN CONCERT Mauguio 8 août 2026
- LA CAMELOTE Mauguio 9 août 2026
- DU COUP… ON REVIENT CHEZ VOUS ! Mauguio 10 août 2026
- ROUSSATAIO & MESSE GARDIANNE Mauguio 14 août 2026