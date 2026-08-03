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AGENDA · Saujon

Pop Song chante ABBA La Salicorne Saujon

samedi 19 septembre 2026 · La Salicorne · Saujon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
La Salicorne
Adresse
1 route de l'illate
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif
15 15 15 Tarif réduit

Saujon

Pop Song chante ABBA

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:45:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Pop Song chante ABBA, le samedi 19 septembre à 20h45 à la Salicorne, spectacle présenté par Alain Abril dans le cadre des rendez-vous Sous le Chapeau Rouge .
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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   alain.abril17@orange.fr

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English :

Pop Song performs ABBA on Saturday, September 19, at 8:45 p.m. at La Salicorne, a show presented by Alain Abril as part of the “Sous le Chapeau Rouge” series.

L’événement Pop Song chante ABBA Saujon a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Saujon

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