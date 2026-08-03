Pop Song chante ABBA La Salicorne Saujon
samedi 19 septembre 2026 · La Salicorne · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Pop Song chante ABBA
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:45:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Pop Song chante ABBA, le samedi 19 septembre à 20h45 à la Salicorne, spectacle présenté par Alain Abril dans le cadre des rendez-vous Sous le Chapeau Rouge .
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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine alain.abril17@orange.fr
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English :
Pop Song performs ABBA on Saturday, September 19, at 8:45 p.m. at La Salicorne, a show presented by Alain Abril as part of the “Sous le Chapeau Rouge” series.
L’événement Pop Song chante ABBA Saujon a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Saujon
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