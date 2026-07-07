Pop Up – AmieAmi et Bastien Contraire, L’Auditorium, Rezé

Informations pratiques

Pop Up – AmieAmi et Bastien Contraire Mercredi 10 mars 2027, 15h30 L’Auditorium Loire-Atlantique

De 6€ à 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-10T15:30:00+01:00 – 2027-03-10T16:00:00+01:00

Fin : 2027-03-10T15:30:00+01:00 – 2027-03-10T16:00:00+01:00

Sur scène, un immense livre se déploie. Les pages s’élèvent, se plient et deviennent montagnes, abris ou chemins colorés. Deux danseur·euses s’y glissent, jouent à cache-cache avec les formes et les ombres, inventent des histoires sans parole, là, juste sous nos yeux. Est-ce réel ou inventé ? Ai-je bien vu ? Entre danse et arts plastiques, le spectacle transforme le livre pop-up en matière vivante et cultive l’art de voir et d’imaginer.

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/pop-up-amieami-et-bastien-contraire/ »}]

Un livre géant qui se déplie et deux corps qui jouent dedans : Pop Up fait surgir des mondes entre les pages, où corps et couleurs inventent des paysages à rêver.

Clara Baudry