Peyrat-le-Château

Pop up Culturel Désertine

Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11 18:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Désertine de la Cie La P.A.T.T

A quinze ans, Muriel est en échec scolaire. Ayant redoublé sa troisième, elle attend sa déléguée de classe pour savoir si elle pourra intégrer le lycée général de son choix. Si elle ne passe pas, sa décision est prise?: elle part pour Paris.

Le spectacle est déambulatoire et, d’un lieu à l’autre, les spectateurs sont accompagnés par une écoute musicale et individuelle, ouvrant une réflexion intime sur soi et le monde. Chaque étape ouvre un point de vue sur la ville, sur sa propre existence et sur la société. Comment nos vies peuvent basculer par la simple décision d’un conseil de classe ?

GRATUIT .

Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 08 42 83 popup@furiosart.com

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English : Pop up Culturel Désertine

L’événement Pop up Culturel Désertine Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin