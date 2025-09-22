POPLITÊ EN CONCERT

Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Cinq femmes, cinq voix, des tambours, des chants puissants et festifs !

Poplitê s’inspire du coco (prononcer coucou ), une musique populaire du Nordeste du Brésil. Elles chantent ensemble, se répondent, font danser, tournent en ronde c’est vivant, joyeux, vibrant ! Leur musique parle de nature, de luttes, de femmes fortes, de liens humains. Elles ne copient pas une tradition elles s’en inspirent pour créer ici, avec leurs voix, leurs corps, leur énergie. Poplitê vous invite à chanter, à taper du pied, à vous relier. Pas besoin d’aller loin pour voyager la fête commence ici, avec vous !

RESTAURATION SUR PLACE Foodtruck Chez Rui

Spectacle co-accueilli au Pont-de-Montvert par Scènes Croisées avec le foyer rural Passe-Montagne et l’EPCI des Cévennes au Mont-Lozère .

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Five women, five voices, drums and powerful, festive vocals!

Poplitê is inspired by coco (pronounced « cuckoo »), a popular music from the northeast of Brazil. They sing together, respond to each other, make you dance, go round and round: it’s lively, joyful, vibrant! Their music speaks of nature, struggles, strong women and human bonds.

German :

Fünf Frauen, fünf Stimmen, Trommeln, kraftvolle und festliche Gesänge!

Poplitê ist inspiriert vom Coco (ausgesprochen « Kuckuck »), einer Volksmusik aus dem Nordosten Brasiliens. Sie singen zusammen, antworten einander, lassen tanzen, drehen sich im Kreis: Es ist lebendig, fröhlich, vibrierend! Ihre Musik erzählt von der Natur, von Kämpfen, von starken Frauen und von menschlichen Bindungen.

Italiano :

Cinque donne, cinque voci, tamburi e canzoni potenti e festose!

La Poplitê si ispira al coco (pronunciato « cucù »), una musica popolare del nord-est del Brasile. Cantano insieme, si rispondono a vicenda, fanno ballare, girano in tondo: è vivace, gioioso, vibrante! La loro musica parla di natura, di lotte, di donne forti e di legami umani.

Espanol :

Cinco mujeres, cinco voces, tambores y canciones potentes y festivas

Poplitê se inspira en el coco, una música popular del nordeste de Brasil. Cantan juntas, se responden, te hacen bailar, dan vueltas y vueltas: ¡es animado, alegre, vibrante! Su música habla de naturaleza, de lucha, de mujeres fuertes y de vínculos humanos.

