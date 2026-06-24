Popotes et comptines – de Charles Gambiez – Spectacle enfants – Festival Aux heures d’été Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-29 16:00 – 16:35

Gratuit : oui Jeune Public, En famille – Age maximum : 6

Musique et contes – pour enfants de 0 à 6 ans Embarquez pour un voyage rythmé au cœur d’un paysage sonore foisonnant où chaque pas résonne comme une découverte. Au fil de cette aventure, un oiseau fredonne, la pluie perle en musique, une grenouille murmure, et surgissent des sons insoupçonnés : des flûtes étranges, des souris qui dansent, une harpe venue du Nord et même des casseroles qui vibrent aux accents cubains. À travers le plaisir du spectacle, « Popotes et Comptines » propose une véritable expérience musicale qui éveille l’écoute et nourrit la sensibilité artistique, guidant petits et grands vers une découverte vivante, curieuse et sensible du son. Charles Gambiez : musique & conte Durée : 35 min. Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : le goûter et de l’eau pour les loupiots !En cas de pluie : Repli dans la Maison de Quartier des Dervallières, rue Auguste Renoir. Information à partir de 14h30.

Breil – Barberie Nantes 44100



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