Porgy and Bess Le Melville Paris

Oeuvre incontournable de la musique du XXe siècle, l’opéra de George et Ira Gershwin n’a eu de cesse d’inspirer les musiciens de Jazz.

A l’occasion des 90 ans de la création de Porgy & Bess, le saxophoniste Philippe Chagne et le pianiste Rémi Toulon en proposent une relecture intime et personnelle. Fort d’une complicité de longue date et plus de 1500 concerts en France et en Europe, ce projet surprend par la richesses de ses textures sonores et s’approprie les mélodies intemporelles de Porgy & Bess avec virtuosité, humour et une joie de jouer particulièrement communicative !

« frugal mais intensément musical, plein de fraicheur » « Un album surprenant, émouvant (…) On savoure! »

F. Lacharme, Club JazzaFIP

« Une relecture moderne et sensible privilégiant l’écoute et la finesse d’interprétation »

J. Pauper, Couleurs Jazz

Philippe Chagne : sax

Marc Bollengier : contrebasse

Rémi Toulon : piano

Jean-Baptiste Loutte : batterie

Un souffle nouveau pour Porgy & Bess! Philippe Chagne au sax et Rémi Toulon au piano revisitent ce classique avec humour et finesse. Un album vibrant à savourer sans modération!

Le jeudi 10 septembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T20:30:00+02:00_2026-09-10T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6019



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