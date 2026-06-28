Porgy and Bess Le Melville Paris
Porgy and Bess Le Melville Paris jeudi 10 septembre 2026.
Oeuvre incontournable de la musique du XXe siècle, l’opéra de George et Ira Gershwin n’a eu de cesse d’inspirer les musiciens de Jazz.
A l’occasion des 90 ans de la création de Porgy & Bess, le saxophoniste Philippe Chagne et le pianiste Rémi Toulon en proposent une relecture intime et personnelle. Fort d’une complicité de longue date et plus de 1500 concerts en France et en Europe, ce projet surprend par la richesses de ses textures sonores et s’approprie les mélodies intemporelles de Porgy & Bess avec virtuosité, humour et une joie de jouer particulièrement communicative !
« frugal mais intensément musical, plein de fraicheur » « Un album surprenant, émouvant (…) On savoure! »
F. Lacharme, Club JazzaFIP
« Une relecture moderne et sensible privilégiant l’écoute et la finesse d’interprétation »
J. Pauper, Couleurs Jazz
Philippe Chagne : sax
Marc Bollengier : contrebasse
Rémi Toulon : piano
Jean-Baptiste Loutte : batterie
Un souffle nouveau pour Porgy & Bess! Philippe Chagne au sax et Rémi Toulon au piano revisitent ce classique avec humour et finesse. Un album vibrant à savourer sans modération!
Le jeudi 10 septembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-11T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T20:30:00+02:00_2026-09-10T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6019
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